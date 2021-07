Gesamtführender Pogacar gewinnt auch Königsetappe

Der Slowene Tadej Pogacar hat am Mittwoch einen wichtigen Schritt zum neuerlichen Gesamtsieg in der Tour de France gesetzt. Der 22-jährige Radprofi aus dem Emirates-Team feierte auf der 17. Etappe mit drei Anstiegen zur Bergankunft auf dem Col du Portet (178 km) seinen zweiten Tagessieg bei der 108. Auflage und den insgesamt fünften. Vor der letzten Bergetappe über den Tourmalet zur Bergankunft in Luz Ardiden führt Pogacar 5:39 Minuten vor Jonas Vingegaard (DEN).