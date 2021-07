Baukartell: Strabag droht Strafe von 45 Mio. Euro

Dies gaben sowohl der Konzern als auch die Behörde am Mittwoch bekannt. Bei der Strafe handelt es sich um eine geminderte Geldbuße. Der Grund: Die Strabag habe im Rahmen des Kronzeugenprogramms „kontinuierlich und umfassend“ kooperiert, hieß es. Zudem habe die Strabag ein zertifiziertes Compliance-System in Verbindung mit einem neuartigen Monitoring-System eingeführt, um künftige Zuwiderhandlungen gegen das Kartellverbot hintanzuhalten, so die BWB. Die beiden Konzerngesellschaften Strabag AG und F. Lang u. K. Menhofer Baugesellschaft m.b.H. & Co. KG hätten, so die Strabag in einer Aussendung, von Anbeginn an vollumfänglich mit der BWB kooperiert und zuletzt „ein Anerkenntnis im Rahmen eines Settlements“ abgegeben.