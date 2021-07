Bub (4) vermisst: Leiche aus Salzach geborgen

Am Dienstagnachmittag wurde gegen 16.30 Uhr im Kraftwerk Urreiting eine Kinderleiche durch die Wasserrettung St. Johann im Pongau aus der Salzach geborgen. Es handelt sich vermutlich um jenen vierjährigen Buben, der am 26. Juni in Bruck an der Glocknerstraße in die Salzach gestürzt war. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.