Suche nach Vierjährigem hält Einsatzkräfte in Atem

Der Seekanal in Bruck an der Großglocknerstraße ist an heißen Sommertagen ein beliebter Ort zum Planschen. Auch am Samstag gegen 15.30 Uhr spielten Kinder im seichten Abfluss des Zeller Sees und wollten sich die Füße abkühlen. Doch für einen vierjährigen Einheimischen dürfte die unerwartet starke Strömung zur Todesfalle geworden sein. Der Bub trieb im Mündungsbereich ab und wurde in die Salzach gespült. Sein siebenjähriger Bruder sprang hinterher, begab sich beim Versuch, den Kleinen zu retten, aber selbst in Lebensgefahr.