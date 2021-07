Gewitter in Wien: 80 Ampelanlagen ausgefallen

Murenabgänge in Tirol

In den vergangenen Tagen und Wochen brütete im Osten des Landes die Hitze und es gab kaum Niederschlag, während im Westen bereits mehrere Unwetter niedergingen. In Tirol kam es zu mehreren Murenabgängen. Nach einem Erdrutsch in Längenfeld musste die Hauptverkehrsader des Tales, die Ötztalstraße, vorübergehend gesperrt werden.