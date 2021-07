Corona-Entspannung pusht Wiener Wohnungsmarkt

Großprojekte dominieren den Markt

Es boome der Bau großer Wohnanlagen in den Stadtentwicklungsgebieten, insbesondere nördlich der Donau, im Umfeld des Hauptbahnhofs und westlich im 14. Bezirk (Penzing). Lückenverbauungen in etablierten Wohnlagen würden dagegen auf recht niedrigem Niveau verharren. Auch das Angebot an neuen Mietwohnungen befindet sich laut EHL weiterhin auf hohem Niveau. Die Zahl neuer Eigentumswohnungen dürfte hingegen ab dem kommenden Jahr wieder spürbar zurückgehen.