Überangebot sorgt für leichte Dämpfer bei Mieten

Die Pläne für das ehemalige Nestlé-Areal, die Bauarbeiten am Gelände der Tabakfabrik - nur zwei Beispiele dafür, wo in Linz in nächster Zeit auch einige neue Büroflächen entstehen. „Den Bedarf seh’ ich zwar nicht“, sagt Mario Zoidl, Obmann der Immobilientreuhänder in der Wirtschaftskammer Oberösterreich, der mit einer Erholung des Büro-Immobilienmarktes erst in „ein bis zwei Jahren“ rechnet. „Die Firmen sind derzeit nicht so richtig in der Spur, sie fahren nicht im sechsten Gang dahin“, erklärt Zoidl.