Corona-Zahlungsprobleme: Mieter-Hilfsfonds kommt

Doppelt so viele Delogierungen wie vor Corona?

Die AK schätzt, dass heuer bis zu 48.000 Kündigungen und Räumungsklagen drohen. „Bis zu 26.000 Menschen könnten am Ende des Tages aus ihrer Wohnung fliegen“, so Ritt. Das wären doppelt so viele wie im Jahr davor. Ein Problem sei, dass alle bisherigen „Schutzmechanismen“ auf einen normalen Zustand aufbauen. „Den haben wir aber nicht“, so Ritt. Man begrüße daher sehr die 24 Millionen Euro für die Initiative mehrerer NGOs zur Prävention von Wohnungslosigkeit.