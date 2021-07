Burgenland Tourismus ist fit für die Zukunft

Die Geschäftsführung des Tourismusverbands Mittelburgenland-Rosalia übernimmt am 16. August Brigitta Pelzer. Die in Oberloisdorf aufgewachsene Fachfrau wollte nach Stationen im Ausland und jahrelangem Pendeln zwischen Hamburg und dem Burgenland in heimische Gefilde zurückkehren und freut sich bereits auf die neue Herausforderung.