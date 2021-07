Glücksspielreform lässt weiter auf sich warten

Grünen wollen Bandenwerbung von Glückspielkonzernne in Stadien verbieten

Ein weiterer Streitpunkt ist die Einschränkung der Werbung. Laut Finanzministerium wollen die Grünen etwa die Bandenwerbung von Glücksspielkonzernen in Fußballstadien verbieten. Dagegen protestieren die Vereine, weil zahlreiche Einnahmen wegfallen würden, so das Büro von Minister Blümel. Wenig überraschend hört sich auch das bei den Grünen komplett unterschiedlich an: Glücksspiel solle nicht mehr wie ein Lifestyle-Produkt beworben werden, so Tomaselli.