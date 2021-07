Trio radelte mit gestohlenen Bikes an Opfer vorbei

Quad gestohlen

Dreiste Diebe schlugen bei einer weiteren Wohnhausanlage in Pinkafeld zu. Die unbekannten Täter hatten es auf ein Quad abgesehen. Das vierrädrige Freizeitfahrzeug wurde mitten in der Nacht abtransportiert. Zulassungsschein und Ersatzschlüssel befanden sich in der Gepäcksbox.