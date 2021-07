1-2-3-Ticket: Ostregion will alle Stufen zugleich

NÖ will mehr Geld

Die Pläne zum 1-2-3-Ticket halten inzwischen bei sechs Bundesländern, die einen „Umsetzungsvertrag“ unterzeichnet haben. Somit fehlen nur noch die drei VOR-Regionen. Die 100 Millionen Euro jährlich, die vom Bund für das Ticketmodell für die Mitfinanzierung der regionalen Teile zur Verfügung gestellt wurden, kritisierte indes Niederösterreichs Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) im „Mittagsjournal“ als zu gering. Man brauche ein Vielfaches davon, so Schleritzko, damit man nicht in einigen Jahren auf der Finanzierung „sitzen bleibt“.