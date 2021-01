Öffi-Kundenfahren auf 1-2-3-Ticket ab

Weichen für rasche Umsetzung stellen

Die Studie lasse daher laut VOR nur einen Schluss zu: „Das 1-2-3-Ticket sollte so schnell wie möglich eingeführt werden. Und zwar als Komplettpaket“, so Schroll und Zipperer. Beide sind zuversichtlich, dass man in „Verhandlungen auf Augenhöhe“ rasch die letzten finanziellen und organisatorischen Weichen stellen kann.