Wo es beim 1-2-3-Ticket in der Ostregion hakt

Das Tauziehen um das kostengünstige Klimaticket für alle Öffis in Österreich geht weiter: Während nun in der Steiermark eine Einigung mit dem Bund erreicht wurde, sind in der Ostregion die Weichen noch lange nicht gestellt. Konkret hakt es hier etwa an der Benachteiligung von Bus- und Bahnpendlern aus dem Burgenland.