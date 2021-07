Tierschützer: Keine Viehtransporte bei Hitze

„Luft zum Atmen fehlt“

„Jetzt in der Hitze steigern sich die Leiden des auf engstem Raum zusammengepferchten Viehs ins Unsägliche. Denn wenn es draußen glutheiß ist, dann verwandeln sich Verschläge in Backöfen, in denen den Tieren buchstäblich und im wahrsten Sinne des Wortes die Luft zum Atmen fehlt“, schlagen „Krone“-Tierschutzlady Maggie Entenfellner und Vier-Pfoten-Aktivistin Veronika Weissenböck Alarm. Unmissverständliche Forderung: „Wenn es draußen heißer wird als 25 Grad, muss sofort gestoppt werden.“