Tiertransporte: Wir wollen jetzt Taten sehen!

Vorstoß Richtung Kennzeichnungspflicht in Kantinen zu wenig

Und es geht um unsere Bauern: Wenn wir ihre Produkte essen, muss wohl keiner ein Tier aus Kostengründen auf die Reise schicken. Von Agrar-Ministerin Elisabeth Köstinger - die leider weder beim „Krone“-Gipfel noch beim folgenden von Minister Anschober dabei war und bei deren Enthusiasmus zum Thema, elegant formuliert, eventuell noch Luft nach oben ist - kam dazu zwar ein Vorstoß in Richtung Kennzeichnungspflicht in Kantinen. Das ist freilich viel zu wenig. Auch für unsere Landwirte.