Heimische Mast bremst Kälber-Transporte

In Salzburg finden bei Tiertransporten strenge Tag-Nacht-Kontrollen statt. Ein neues Tool hilft dem Tiergesundheitsdienst zu kontrollieren, ob die Angaben der Transporteure stimmen. Noch wirkungsvoller wären Live-GPS-Daten und Vorab-Informationen über die Routen – da stellt sich die EU noch quer. Insgesamt werden von Salzburg aus rund 35.500 Tiere jährlich in andere EU-Länder geliefert. In Österreich werden 56.000 Kälber geschlachtet – die doppelte Menge wird geschlachtet ins Land importiert.