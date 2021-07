Schlaflos! Weltrekord-Traum von Japan-Fan geplatzt

Takishima, der ein Immobilienbüro in Tokio leitet, war die meiste Zeit seines Lebens an Sport nicht interessiert. Ein Besuch bei den Olympischen Winterspielen in Turin, bei denen er Eiskunstläuferin Shizuka Arakawa vor seinen Augen Gold gewinnen sah, entfachte aber das Feuer in ihm. Seitdem besuchte er 106 Veranstaltungen bei Olympischen Sommer- und Winterspielen, in Tokio wären 28 geplant gewesen.