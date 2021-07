Trans Vorarlberg: „Alles möglich“ für Martin Bader

Anstatt wie bisher über die Mitteldistanz wird am Sonntag in der Sprint- (0,75 Km, 20 Km, 5 Km) und Olympischen Distanz (1,5 Km, 40 Km, 12 Km) gestartet. Über die Olympische Distanz ist auch der gebürtige Dornbirner Martin Bader mit dabei, der versuchen wird an seine gute Leistung bei der Europameisterschaft in Walchsee (10. Platz) Ende Juni anzuknüpfen.