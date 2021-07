Nach turbulentem Schuljahr: Endlich Ferien!

Endlich Ferien! 62.140 Schüler und 7500 Pädagogen an 364 Schulstandorten in Kärnten haben ab heute bis 12. September frei. Und es war wegen Corona ein turbulentes Schuljahr. Janes Gradsack und Leonardo Rom vom Realgymnasium in Viktring erzählen, wie es ihnen mit Distance Learning und Covid-Tests ergangen ist.