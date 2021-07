Kriminelle gaben sich bei Anruf als Polizei aus

Bei allen Frauen hatte Mittwochmittag das Telefon geläutet. In zwei Fällen war es ein Mann, im dritten Fall eine Frau, die sich mit deutschem Akzent meldete. Sie gaben an, von der Polizei zu sein und erklärten, dass die Tochter angeblich einen Verkehrsunfall gehabt habe. Jetzt sei eine Kaution in der Höhe von einigen zehntausend Euro zu hinterlegen – und zwar in bar.