Wie (ir)regulär war Dänemarks Führungstreffer?

Drei Dänen hatten sich vor dem Freistoß in unmittelbarer Nähe zur Mauer der Engländer zur besagten Zusatzmauer formiert. Ziel: England-Goalie das Leben schwer zu machen und dessen Sichtverhältnisse zu verschlechtern. Wenige Augenblicke, bevor Damsgaard tatsächlich schoss, bewegte sich die dänische Mauer noch, rutschte gleichsam Richtung englischer Mauer, Pickfords Sicht war dadurch noch mehr verstellt. Und das regt in diversen Medien auf. Denn das FIFA-Regular besagt: „Wo sich drei oder mehr verteidigende Spieler eines Teams zu einer ‘Mauer‘ formieren, müssen alle Spieler des angreifenden Teams zumindest einen Meter von der gegnerischen Mauer entfernt sein, bis der Ball gespielt ist.“ Und das dürfte nach Ansicht sämtlicher vorliegender Bilder nicht der Fall gewesen sein. Als Damsgaard abzog, “klebte" die dänische Mauer regelrecht an der englischen.