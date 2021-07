Englands Siegestreffer hätte nicht zählen dürfen!

Dramatik pur! Die entscheidende Szene in der 102. Minute, bei der Englands Raheem Sterling im Strafraum nach einer minimalen Berührung von Dänemarks Mathias Jensen und Joakim Maehle zu Boden ging und Stürmer Harry Kane per Elfmeter in der Verlängerung zum 2:1 traf, sorgte nach dem EURO-Halbfinale für heftige Diskussionen. Am Ende jubelten Kane & Co., dabei hätte der Treffer gar nicht zählen dürfen, weil zu diesem Zeitpunkt ein zweiter Ball auf dem Spielfeld lag.