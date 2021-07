Ortschef Höckner: „Ich kann nicht alles aufgeben“

VP macht nur halb Schluss

Auch am Tag danach bleibt es dabei: Die OÖVP macht mit Jürgen Höckner, der trotz laufendem Strafprozess um Vergewaltigungsvorwürfe wieder zur Bürgermeister-Direktwahl in Scharten antritt, nur halb Schluss. LH Thomas Stelzer wirft seine Autorität als Landesparteichef nicht in die Waagschale, um Höckners Wiederkandidatur zu verhindern, und sein Parteisekretär Wolfgann Hattmannsdorfer erläutert das so: „Auf Landesebene haben wir einen klaren Schlussstrich gezogen, denn wer auf der Kandidatenliste für die Landtagswahl steht, entscheidet die Landespartei. Wer aber Bürgermeister-Kandidat wird, da liegt die Entscheidung allein bei der Ortspartei. Und Höckner wurde mit einem Ergebnis von 92 Prozent aufgestellt. Das müssen wir von der Landespartei respektieren.“