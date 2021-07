„Abschluss ist die in Zahlen gegossene Pandemie“

Die letzte Sitzung des Vorarlberger Landtags vor der Sommerpause startete am Mittwoch mit der Generaldebatte zum Rechenschaftsbericht 2020. Aufwendungen in Höhe von 2,016 Milliarden Euro sowie ein Finanzierungshaushalt mit Auszahlungen in Höhe von 1,975 Milliarden Euro standen zur Diskussion.