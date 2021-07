Hat FC Bayern 19-jährige EM-Entdeckung im Visier?

Für einen Transfer müssten die Münchner nun jedoch noch tiefer in die Tasche greifen. Der Vertrag von Doku bei Rennes läuft noch bis 2025. Es ist die Rede von einer Ablösesumme in der Höhe von 30 Millionen Euro. Fraglich, ob der FC Bayern so viel Geld für den Jungspund hinblättern möchte …