Ab 21 Uhr LIVE: Belgien trifft auf Italien!

Italien marschierte bei der EM ebenso wie die Belgier mit drei Siegen durch die Gruppenphase. Beim 2:1 n.V. gegen Österreich tat sich die Mannschaft von Roberto Mancini erstmals schwer. Belgien warf in der ersten K.-o.-Runde Titelverteidiger Portugal aus dem Bewerb, agierte beim schnörkellosen 1:0 im Stil einer abgebrühten Elf. In Italien sieht man einer Schnittpartie entgegen. „Italien steht am Scheideweg“, meinte 2006er-Weltmeister Fabio Cannavaro in der „Gazzetta dello Sport“. Der Gewinner wird im Halbfinale am 6. Juli auf die Schweiz oder Spanien treffen.