Nach Bankraub: Farbbombe explodiert auf der Flucht

Eine bunte Überraschung hat es am Wochenende für einen 27-jährigen Bankräuber in den USA gegeben. Als der Mann mit seiner Beute in Höhe von 2500 Dollar (rund 2100 Euro) flüchten wollte, explodierte die Farbbombe, die ein Bankangestellter unter die Geldscheine gemischt hatte - und zwar mitten auf der Straße. Der Täter konnte kurze Zeit später verhaftet werden.