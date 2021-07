Kids Testpflicht: „Gehen nicht mehr ins Freibad“

Restaurantbesuche, Kinoabende und spontan ins Freibad gehen, all das wird komplizierter mit der neuen Testpflicht für Sechs- bis Zwölfjährige . Zuletzt wurde die Ausnahmereglung nicht nur von der Rathausopposition stark kritisiert. Auch bei vielen Eltern stoßen die Verschärfungen auf Unverständnis, weil sie nur in Wien, aber nicht in anderen Bundesländern gelten.