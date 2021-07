„Lasst sie laufen!“ Kritik am Cannabis-Verbot

Richardsons Sperre war am vergangenen Freitag bekanntgeworden. Sie räumte kurz darauf den Marihuana-Konsum in einem „Zustand emotionalen Schmerzes“ nach der - von einem Reporter überbrachten - Nachricht vom Tod ihrer leiblichen Mutter ein: „Ich entschuldige mich dafür, dass ich während dieser Zeit nicht wusste, wie ich meine Emotionen kontrollieren oder mit meinen Emotionen umgehen sollte. Ich bin ein Mensch“, führte die 21-Jährige zudem als Entschuldigung an. „Aber es wird nie einen Steroid-Missbrauch in Verbindung mit Sha‘Carri Richardson geben.“