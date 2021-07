Positiver Cannabis-Test: Wirbel um US-Sprinterin

Da im Fall eines Dopingfalls andere Aktive nachrücken würden, käme die in den Trials viertplatzierte Jenna Prandini zum Zug. Die soll diesbezüglich auch schon kontaktiert worden sein. Weder Richardsons Manager Renaldo Nehemiah, noch die US-Anti-Doping-Agentur (USADA), noch der US-Verband (USTAF) haben auf Anrufe und Mail-Anfragen in der Causa reagiert. Richardson soll am Freitagabend (Ortszeit) bei NBC in einer TV-Show zu Gast sein.