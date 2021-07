Weißhaidinger: „Heute mal eine Watschn bekommen!“

Trainer Gregor Högler kommentierte kurz nach dem Bewerb ähnlich: „Luki fehlte sicher noch die Lockerheit. In Oslo war er über den Erwartungen geblieben, hier natürlich unter den Erwartungen. Ich muss den Wettkampf noch in Ruhe analysieren.“ Es sei aber natürlich kein Grund zur Aufregung vor den Spielen in Tokio. Schließlich hatte der WM-Dritte in Oslo und in Stockholm jeweils noch aus dem Training heraus geworfen. Sieger wurde - wie schon in Oslo - Weltmeister Daniel Stahl. Der Schwede war nach den ersten fünf Versuchen Erster mit 68,64 m und setzte sich auch im Final Three mit 68,23 m durch.