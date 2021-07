Flucht durch Unterführung endet mit Blechsalat

Für die Verfolger in Uniform eine gute Entscheidung, für den Flüchtenden selbst nicht: Durch eine Unterführung beim Bahnhof Atzgersdorf in Wien-Liesing hat ein blutjunger Verdächtiger mit einem gestohlenen Auto in der Nacht auf Sonntag der Polizei entkommen wollen. Der Fluchtversuch endete mit Blechsalat, der Lenker rannte daraufhin zu Fuß weiter. Doch weit sollte er nicht kommen. Der junge Mann stellte sich als erst 15 Jahre alt heraus.