„Magisch!“ Hjulmand und das Bild von Wembley

Kasper Hjulmand (Teamchef Dänemark): „Es ist magisch. Das erste, was ich den Jungs zeigte, als wir uns trafen, war ein Bild von Wembley, als wir im Herbst dort waren. Ich habe gesagt, dass wir zurückkommen werden. Es war nicht schön heute, aber es gab Kampf und einen fantastischen Tormann. Die Batterien waren fast leer, aber ein EM-Halbfinale zu erreichen, ist riesig. Es fühlte sich an, als würden wir wieder in einem dänischen Stadion spielen, dank der Unterstützung unserer Fans. Wir sind sehr dankbar dafür. Wir sind froh über unsere Fans, sie sind verrückt. Sie wissen, wie viel es uns bedeutet, dass sie hier hergekommen sind und uns unterstützt haben. Das ist einer der Gründe, warum wir so viel Energie haben.“