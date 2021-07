Doppel hält besser: Altach holt noch einen Stürmer

Sandi Krizman erzielte bei seinem letzten Verein in 65 Pflichtspielen 19 Treffer. Krizmans Kontrakt in Griechenland war mit 30.06. ausgelaufen - er wechselt also ablösefrei nach Altach. Er spielte unter anderem auch für AE Larisa in Griechenland und kommt zudem auf über 150 Spiele in der ersten Kroatischen Liga (29 Treffer, 13 Assists).