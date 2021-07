OÖ Studenten entwickelten App für den Grünen Pass

Statt einem ausgedruckten Zettel eine einfache, sichere und über die Landesgrenzen gültige Handy-Lösung für den 3-G-Nachweis – das gelang den drei FH -Studenten Jakob Stadlhuber (24) aus Steinbach am Ziehberg, Kevin Händel (20) aus Erlenbach am Main (Bayern) und Lisa-Maria Schedlberger (21) aus Micheldorf. Unter dem Motto „eine App für alles“ kann man mit dem gratis GreenPass in der gesamten EU seine Corona-Zertifikate am Handy vorweisen.