Italien erlässt Haftbefehl gegen Motorboot-Raser

Der Fall sorgte über die Landesgrenzen Italiens hinweg für Fassungslosigkeit: Zwei deutsche Urlauber sollen Mitte Juni mit einem Luxusmotorboot in der Nacht auf den See hinausgefahren und mit hoher Geschwindigkeit in das Holzboot eines Pärchens gerast sein. Die Verletzungen der Todesopfer lassen die Wucht des Zusammenstoßes erahnen: Umberto Garzarella (37) wurde so schwer durch den Propeller der Maschine verletzt, dass er gleich verstarb. Seine Freundin Greta Nedrotti (25) wurde durch die Wucht des Aufpralls aus dem Holzboot geschleudert. Später fanden die Einsatzkräfte heraus, dass ihre Beine teilweise abgetrennt waren.