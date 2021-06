Fataler Bootsunfall: Deutsches Duo war betrunken

Nach einem fatalen Unfall am Gardasee, bei dem ein italienisches Paar starb, herrscht Fassungslosigkeit über die Umstände des Crashs. Denn Augenzeugen berichteten, dass die beiden deutschen Touristen (beide 52), die mit einem Motorboot ein kleineres Holzboot gerammt hatten, betrunken gewesen sein sollen. Das Besäufnis soll bereits am Nachmittag begonnen haben, danach habe man die Verdächtigen durch den Ort torkeln sehen. In der Nacht fuhren sie dann mit einem luxuriösen Sportboot hinaus auf den See, wo sie in der Dunkelheit das andere Gefährt übersehen hatten.