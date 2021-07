Raumfrachter bringt frische Lebensmittel zur ISS

Mit Lebensmitteln, Sauerstoff und Trinkwasser für die Crew ist am Freitag ein Raumfrachter vom Typ Progress auf der Internationalen Raumstation ISS angekommen. Nach zweitägigem Flug dockte die „Progress MS-17“ automatisch an der ISS an, wie die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos mitteilte.