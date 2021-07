Hüterin der Partituren von Mozart und Bruckner

Was wird in der größten Bibliothek Österreichs, die 12 Millionen Bücher und Objekte hat, digitalisiert?

Wir wollen alle urheberrechtsfreien Buchbestände digitalisieren. Wir konnten durch eine Partnerschaft mit Google in den letzten Jahren 600.000 Bücher erfassen und haben bereits über 23 Millionen historische Zeitungsseiten digitalisiert. Das und noch viel mehr setzen wir fort.