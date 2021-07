Grazer Wasserballer stehen vor dem großen Wurf

Die Wasserballer des WBV Graz stehen nur noch einen Schritt vom großen Ziel, dem Bundesliga-Titel entfernt! Nach den Siegen gegen WBC Tirol und Innsbruck könnte die Truppe von Kristof Molnar am Samstag (18) daheim in der Auster in Eggenberg gegen Verfolger ASV Wien (fünf Punkte zurück) bereits drei Runden vor Schluss alles klar machen.