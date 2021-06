Deutsch: „75% ist ein respektables Ergebnis“

Absage für „System Kurz“, Spitzenkandidatin Rendi-Wagner?

Beinahe klargestellt wurde auch, inwiefern die Zusammenarbeit zwischen der SPÖ und einer türkisen ÖVP aussehen oder nicht aussehen könnte. Deutsch lehne eine Zusammenarbeit mit dem „System Kurz“ ab. Bedeutet, dass alles, was dieser hier aufgebaut hat, nicht koalitionsfähig wäre. Mit Dingen, die beim U-Ausschuss ans Licht gekommen sind, wolle man nichts zu tun haben. So weit, so gut. Doch wird Rendi-Wagner als Spitzenkandidatin in den Wahlkampf gehen? Während Vettermann der Front-Dame „Steher-Qualitäten“ zuschreibt, ist Kern überzeugt, dass sie nicht zur Wahl antreten werde. Alternative Kandidaten wolle er aber nicht nennen. „Sie selbst hat angekündigt, dass sie als Spitzenkandidatin zur Verfügung steht“, so Deutsch.