Abschiebungen: Die juristischen Hürden

Laut Asylgesetz dürfen Flüchtlinge aus folgenden Gründen abgeschoben werden: Es muss eine Verurteilung wegen eines „besonders schweren Verbrechens“ vorliegen, nachgewiesen werden muss auch, dass der Betroffene „gemeingefährlich“ ist. Schließlich müssen die öffentlichen Interessen an der Rückschiebung die Interessen des Flüchtlings am Weiterbestehen des Schutzes überwiegen. Unbegleitete Minderjährige dürfen laut Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte nicht abgeschoben werden, wenn keine Aufnahmemöglichkeit in der Heimat vorhanden ist. Dann muss die Volljährigkeit abgewartet werden.