Gerichte setzen Abschiebungen enge Grenzen

Mord an Sozialbeamten: Keine Abschiebung für Verdächtigen

Ungelöst bleibt hingegen, was mit jenen zu geschehen hat, die nicht abgeschoben werden können: Der wegen Mordes an einem Sozialbeamten inhaftierte Kurde sagt beispielsweise, er wäre in der Türkei in Lebensgefahr. Und damit ist jede Abschiebung ausgeschlossen ...