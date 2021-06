Mit Wallner ein Salzburger mehr in der Bundesliga

Über die Regionalliga und 2. Liga in Bundesliga

Die kleine Salzburger Spieler-Vermittlungsagentur „m&m deportivo“ um Philipp und Rudi Mirtl freut sich mit Wallner. „Er hat nach der Ausbildung in der Akademie in Salzburg und Austria Wien in der Regionalliga über Austria Salzburg, Grödig und Anif im Erwachsenenfußball Fuß gefasst, war jetzt zwei Jahre in der 2. Liga und hat sich diesen Schritt erarbeitet“, betont Rudi Mirtl. Der einstige Sekretär von Austria Salzburg in den glorreichen 90er-Jahren hat nach wie vor gute Kontakte, so auch zu WSG-Tirol-Coach Silberberger. „Er wollte Markus unbedingt holen. Unter diesem Trainer entwickelt er sich auch sicher weiter“, betonte Rudi Mirtl.