Kleine Werkstatt & Affenberg

Sepp Götz wird vom Kamerateam in seiner kleinen Werkstatt in Bad Bleiberg besucht, in der bereits sein Vater die originalen „Dobratsch-Tscherfl“ – das waren die Schuhe der Holzknechte – fertigte. Der Schuhmachermeister war zudem zehn Jahre als Bergarbeiter am Erzberg und 35 Jahre als Stadtgärtner in Villach tätig.