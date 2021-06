Unwetter zogen erneut über Österreich hinweg

Mast von Boot in Harder Bucht gebrochen

In Vorarlberg sorgte heftiger Sturmwind vor allem im Unterland für über 20 Feuerwehreinsätze. Bei den Einsätzen ging es nach Angaben der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle vor allem um umgestürzte Bäume und herabgefallene Dachziegel. In Bregenz fielen Bäume auf ein Wohnhaus und Stallungen, wie die Polizei berichtete. Verletzt wurde niemand. In der Harder Bucht (Bezirk Bregenz) geriet ein Boot in Seenot und erlitt Mastbruch.