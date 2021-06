Tiroler Ärztin entkam Killern in Äthiopien knapp

Vermutlich ein Rebellentrupp dürfte vergangenen Donnerstag für die Ermordung einer spanischen Notfallkoordinatorin und zwei äthiopischer Mitarbeiter in der Region Tigray verantwortlich sein. Nach dem Auffinden der toten Kollegen brachen die Helfer von Ärzte ohne Grenzen ihre Zelte ab und flüchteten per Jeep aus dem Krisengebiet – mit an Bord eine 44-jährige Medizinerin aus Tirol (Name der Redaktion bekannt).