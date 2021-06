Virologe: „Können uns jetzt nicht zurücklehnen“

„Die Deltavariante ist deutlich infektiöser, als alles, was wir bisher gesehen haben. Ob sie auch gefährlicher ist, wissen wir noch nicht genau“, so Steininger. Es sei ein ständiger Wettlauf zwischen Virus, Evolution und der Intelligenz der Menschen und den Instrumenten, die wir entwickeln. „Die derzeitigen Zahlen stimmen uns eigentlich positiv. Ja, man hat mittlerweile viel mehr Instrumente, um gegen das Virus vorzugehen. Aber das Virus entwickelt sich weiter und es wird sicher nicht bei der Delta-Variante bleiben“, so Steininger. Laut dem Virologen werde es sicher weitere Varianten geben, die noch infektiöser und gefährlicher sein können. „Also wir können uns nicht zurücklehnen und uns denken, ,wir haben es geschafft‘.“