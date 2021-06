Staatsanwaltschaften: Berichtspflichten verringert

Zadic: „Zentrale Verbesserungen“

Im neuen Berichtspflichtenerlass, der grundsätzlich regelt, was die Staatsanwaltschaften an die Oberstaatsanwaltschaften und diese wiederum an das Justizministerium berichten müssen, sind laut Zadic „zentrale Verbesserungen“ enthalten. Etwa entfällt die Informationsberichtspflicht bei „offenkundig anzunehmenden Informationsinteresse der Oberinstanzen“, also beispielsweise bei Strafverfahren gegen Personen des öffentlichen Lebens bei Straftaten ohne Bezug zu ihrer beruflichen Tätigkeit.